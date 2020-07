Mirar curt, mirar llarg

Tanca la mina a Sallent i a Balsareny. Cada dia van plovent les notícies negatives, una darrere l'altra. Acomiadaments a la mateixa mina, però també a les empreses que hi treballaven externament. Mals dies per a l'ocupació al Bages. Històricament, les mines de Sallent i de Balsareny van néixer com a explotacions separades, amb empreses diferents al seu davant. Ara, però, es tanca el negoci com una sola realitat, dins del grup ICL. La de potassa és pràcticament la darrera mina que queda a Catalu-nya. Ara, el resistent d'aquest ofici serà a Súria, allà on ja fa més d'un segle tot va començar. Tanca la mina el 2020, en una realitat diferent a la que hi havia a principi dels anys 90 a Cardona, però alerta que tanca una mina com també va passar en aquesta població. Aquestes empreses tenen una gran necessitat de mà d'obra quan estan actives, però de la mateixa manera que poden presumir d'haver donat feina a molta gent, quan passen la clau generen un greu problema d'ocupació i les poblacions se'n ressenten. Mireu, si no, la demografia d'ara a Cardona i la dels anys 90. És cert que cal patir primer per les persones i trobar solucions d'ocupació. De moment, sobre la taula no n'hi ha cap. Alerta, però, que no es pot badar, perquè després dels treballadors hi ha els pobles i cal estar amatents a com queda l'endemà. Mirar curt per l'avui i llarg pel demà.