el dia 23 és sant jordi

Alterats, trastornats per la covid-19, ens reinventem i ens readaptem. Aquest 2020, entre moltes altres coses, hem perdut la diada de Sant Jordi, una jornada tan especial que el sector dels llibres va voler recuperar-la. I ha arribat el dia, avui. És 23 (de juliol), i és Sant Jordi. Potser ho hauríem de dir amb algun diminutiu, perquè hi haurà celebració però no tindrà res a veure amb la gran festa del llibre i la rosa que es viu al nostre país el 23 d'abril de cada any. Diguem-ne Sant Jordiet, més petitó, però celebrem que el món de les lletres vol sortir al carrer per mostrar-se, per dir que aquest és un país de cultura, i, amb la pandèmia sempre present, hi afegiríem, de cultura segura. A molts indrets, al centre de Barcelona per exemple, la precaució ha fet que se suspengui per evitar que hi hagi aglomeració de ciutadans en espais relativament petits. La prioritat de tots continua sent evitar el màxim de contagis. Les dimensions de les propostes de la Catalu-nya Central i la tranquil·litat del virus en les darreres setmanes fan pensar que el Sant Jordi, aquí, és possible. Dia de llibres i lectors.