Vot de confiança, és clar

Després d'unes setmanes de moviments, i amb la possibilitat real d'eleccions a la presidència del CE Manresa, al final, la candidatura encapçalada per Ruth Guerrero va ser l'única presentada i, per tant, ella va quedar proclamada automàticament nova presidenta del club blanc-i-vermell, acompanyada dels directius amb els quals ha format la junta gestora els darrers mesos. Com sol passar en aquests tipus de clubs, del tot amateurs, hi ha llums i ombres al seu voltant. Llums, ara mateix, amb una posició esportiva prou bona, no només el primer equip, a Tercera Divisió, sinó també algunes formacions de futbol base que, gràcies al coronavirus, han pogut conservar les màximes categories perquè no hi ha hagut descensos. Però també ombres, les que sol tenir aquesta entitat periòdicament, centrades bàsicament en l'àmbit econòmic. Ruth Guerrero iniciarà el seu camí de sis anys amb un deute prou important que ha assumit d'aquesta temporada passada, i que no es vol que interfereixi en el pressupost nou, diuen, força rebaixat respecte de l'anterior, sobretot amb relació a la primera plantilla. Les ganes de la nova junta directiva hi són, ara bé, segurament no tot seran flors i violes i en el dia a dia sorgiran entrebancs. Malgrat això, és clar que cal donar un vot de confiança a una gent que sembla que vol donar un altre aire al CE Manresa. Tant de bo el jovent, fins ara força desaparegut al Nou Estadi del Congost, faci costat a un club que també necessita el seu alè i el seu suport.