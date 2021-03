Vacunar-se, qüestió de (des)confiança

Persones que tenen entre 60 i 65 anys van rebre un missatge del Departament de Salut a través del mòbil aquesta setmana en què indicaven que formen part d'un dels col·lectius que ja es poden vacunar i que han de demanar hora perquè se'ls subministri la dosi. Queda clar que els toca l'AstraZeneca. El missatge va arribar hores després que la Generalitat, juntament amb els altres territoris de l'estat espanyol, decidís subministrar AstraZeneca a les persones de 55 a 65 anys, que fins ara quedaven fora perquè no hi havia prou evidències de la seva eficàcia entre les franges de població de més edat. Un anunci que arriba després que bona part dels països de la Unió Europea aturessin uns dies la campanya de vacunació d'AstraZeneca per la seva relació sospitosa amb casos de mort per trombosis. Precisament un dels possibles efectes de la vacuna són coàguls a les venes del cervell. Algú veu estrany que persones d'entre 55 i 65 anys en desconfiïn? A més, l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels Estats Units ha demanat a la farmacèutica més dades de les proves perquè els informes dels que disposen estan incomplets. Polítics i experts catalans i de la resta de l'Estat no paren de repetir que Astrazeneca és segura, però parlem dels experts com si tinguessin una sola veu, i des de l'inici de la pandèmia s'ha vist clarament que hi ha visions discordants. Consultant sobre AstraZeneca, aquesta mateixa setmana, un expert –del qual no puc dir el nom per no comprometre'l– que treballa en una empresa que subministra components químics a companyies farmacèutiques i està habituat a tractar amb les agències internacionals de medicament, no veia clar els tempos emprats en la validació de vacunes, atenent la seva experiència d'anys en el sector. I tenint en compte els interrogants sorgits envers AstraZeneca, trobava estrany, en aquest cas, la confiança ferma de l'Agència Europea del Medicament. Els polítics diuen que no hi ha alternativa per als qui els toca vacunar-se d'AstraZeneca, però el cert és que les autoritats europees estan estudiant altres vacunes i fàrmacs que podien rebre la seva aprovació en les properes setmanes. I si la desconfiança de la població és gran, serà el Govern qui no tindrà alternativa. Mentre que representants polítics asseguren que tot és segur, se sent un soroll de fons que indica que anem amb compte amb persones de quadres de salut concrets. Hi ha una mala gestió de les vacunes i la credibilitat d'AstraZeneca està en entredit, i és normal que hi hagi gent que no les tingui totes.