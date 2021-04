De la pista al camí

L'enderroc de la discoteca La Carpa del Riu, a la qual l'Ajuntament de Manresa va decidir no renovar la llicència concedida el 1993, posa punt final a una història que, amb els ulls del 2021, en plena pandèmia, sembla d'una altra era. La sala va obrir en un món radicalment diferent del d'avui, i si no hagués tancat s'enfrontaria a una gran incertesa sobre quan podria tornar a obrir i sobre quin seria el seu futur en un moment en què el negoci de l'oci nocturn es troba en plena transformació. El que havia estat un espai noctàmbul típicament del segle XX s'incorporarà ara a un ús social molt del XXI: un itinerari per passejar i fer esport en un entorn relativament verd en ple espai urbà. La substitució de la pista de ball per un espai per caminar o córrer és una petita metàfora del canvi d'època. L'espai que allibera la Carpa permet formar un passeig uniforme des del Pont Vell fins al Pont del Congost, amb l'Anella Verda estenent-se a banda i banda. És un guany substancial d'espai públic orientat a un ús molt demandat avui. La ciutat hi guanya. Tanmateix, és un passeig que, com més utilitzat és, més evident es fa que requereix millores importants per ser el que ha de ser.