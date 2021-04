Una situació urgent

L'Audiència Provincial de Barcelona acaba de decidir, com a resolució d'un procés penal instat per l'empresa propietària, que el bloc de pisos del carrer Bilbao de Manresa ocupat fa més de tres anys, i on viuen 17 famílies amb un total de 41 persones, ha de ser desallotjat en un termini de deu dies. El desnonament, que va acompanyat d'una multa, deixarà al carrer catorze menors i una bona colla de persones en situació de severa vulnerabilitat social. Si no s'hi posa remei, Manresa tindrà un problema gros i el tindrà de cop. La PAHC ja ha anunciat que no es resignarà al desnonament i, per tant, cal preveure un enfrontament al carrer seguit, si no hi ha rectificació, d'un problema social. Sense entrar ara en el fons de la qüestió, hi ha a sobre la taula una situació d'urgència que l'Ajuntament de Manresa ha d'actuar amb decisió i agilitat -negociant amb l'empresa propietària, o oferint recursos alternatius - per evitar que totes aquestes persones afrontin el desnonament amb la perspectiva de quedar-se sense sostre. Donar alternatives aconseguirà, si més no, rebaixar la pressió i evitar situacions socials crítiques que la Manresa de 2021 no s'hauria de permetre.