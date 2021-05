Referent a la notícia que es farà un lloc d'esbarjo per als gossos en un solar que hi ha al passatge Dante, de Manresa, crec que s'ha de donar prioritat a la mobilitat dels ciutadans. Tenint en compte que al parc del carrer Dante ja hi van els propietaris amb els gossos i ja hi ha un pipican a prop del Baixador dels Catalans.

He dut a terme diversos suggeriments a l'Ajuntament de Manresa des de l'11 de juny del 2019, per arranjar els passos de vianants dels carrers Dante, Valentí Almirall i Abat Oliba, en les dues direccions, de pujada i baixada. És molt complicat passar per aquests passos de vianants amb crosses, cotxets de nens, carretons d'anar a comprar o cadira de rodes, a causa del mal estat de l'asfalt just on comença el pas de vianants. En aquest lloc, ja hi han caigut diverses persones.

L'Ajuntament de Manresa només va actuar en dos dels quatre trams afectats. La seva resposta, en data 18 de setembre del 2020, va ser que es faria «durant el darrer trimestre de l'any» 2020.

Qui es desplaci en cadira de rodes i hagi d'anar a l'avinguda de les Bases de Manresa des del carrer Dante, ha de donar tota la volta en direcció al Centre Hospitalari. Un cop allà, sí que pot travessar en direcció a l'avinguda de les Bases de Manresa.