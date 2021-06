L’ampliació de l’aeroport del Prat aixeca més polseguera que els avions amb un debat que segurament arriba tard i ara es vol fer a correcuita quan, al meu entendre, requereix d’un anàlisi profund i pensant a llarg termini.

D’entrada, si el nostre model econòmic fos un altre, potser ja l’hauríem tingut o ni tan sols hi seria perquè qui sap si amb la infraestructura actual n’hi hauria prou. Parlo d’un sistema diversificat, que no depengués tan majoritàriament del turisme com ara, ja vingui volant, navegant o per terra (creuers, carreteres i trens serien motiu d’un altre debat). D’acord que aquests turistes són clients que omplen hotels, que mengen en restaurants, que es prenen una cervesa (o unes quantes) al xiringuito de la platja, que de nit consumeixen als pubs i discoteques, que poden comprar més barat que a casa seva en botigues de marca, i fins i tot n’hi ha que visiten museus. Sens dubte, aquests clients són una mina per als negocis de serveis, i els necessiten per ressorgir de la forta sotragada de la pandèmia.

Però com amb tot, la solució no és el peix sinó la canya, i precisament aquesta pandèmia ens hauria d’haver servit per començar a capgirar males costums que mantenen aquest país ancorat en el no progrés per l’excessiva dependència dels serveis. I un país que porta dècades amb un PIB ancorat en el turisme, difícilment avançarà, i com que malauradament no sembla que n’haguem après, si mai hi ha una altra pandèmia o qualsevol cosa que sacsegi els pilars d’una economia tan poc sòlida com la nostra, hotels, bars, restaurants, discoteques i botigues, tornaran a partir, mentre als hospitals tornaran a faltar professionals, i haurem de seguir important vacunes perquè aquí no tenim prou capacitat ni personal per produir-ne amb solvència, i no pas per falta de talent sinó per la incapacitat de retenir-lo.

És clar que hem d’invertir, però fem-ho bé i allà on realment calgui. I potser fer-ho bé vol dir ampliar l’aeroport, però no crec que compensi si bàsicament ha de servir per doblar els turistes. Com a simple ciutadà de Catalunya, trobo a faltar arguments de base i un debat més ampli i serè que m’ajudi a valorar-ho. I és que tinc assumits els contres, que des d’un punt de vista ecològic són més que evidents amb la desaparició dels 800 metres de llacuna de la Ricarda. En canvi, no tinc prou clars els pros més enllà de les pors que si no creix el Prat ja ho farà Barajas i ens quedarem enrere, o de les afirmacions, al meu entendre poc precises, de polítics i empresaris que asseguren que fer de Barcelona un hub ha de contribuir tant en el nostre PIB.