Quan la van estrenar el 1998, la pel·lícula «Tens un e-mail» plantejava una situació que semblava definitiva, irreversible. Als Estats Units els grans establiments tipus Barnes & Noble estaven liquidant les petites llibreries de tota la vida i provocaven una veritable sagnia comercial, perquè allà -a diferència d’aquí, on no llegeix ni Déu- es venen molts llibres i, per tant, hi ha hagut històricament moltes llibreries, algunes d’elles veritables institucions locals. La seva desaparició estava sent viscuda com un drama cultural i ciutadà i, per tant, la pugna entre un petit comerç familiar i un gran magatzem creava, el 1998, un context idoni per a l’acció de la pel·lícula, en realitat un remake d’un títol rodat per Lubitsch el 1940 en el qual Margaret Sullivan és una dependenta que s’escriu apassionadament, sense saber-ho, amb James Stewart, que resulta ser el cap de personal de la botiga, amb qui manté una relació desastrosa. En la nova versió, Tom Hanks és el propietari d’una gran cadena tipus B & N que obre un gran magatzem al costat de «La botiga de la cantonada», que és el nom de la petita llibreria propietat de Meg Ryan i, per acabar-ho d’arrodonir, és el títol de la pel·lícula de Lubitsch. Tot això, vist el 1998 semblava inapel·lable: el gran comerç guanya, el petit desapareix. Fi de la història. Sí? No. Quan, aquesta setmana, La 1 va tornar a passar l’aventura romàntica de Hanks i Ryan, la cosa ja tenia una lectura completament diferent.

Quatre anys després de l’estrena de la pel·lícula, Barnes & Noble va assolir la seva màxima facturació, una mica més de set mil milions de dòlars. Amazon, que va néixer com una botiga de llibres online, encara era un projecte deficitari. Però només vuit anys després de l’estrena de la pel·lícula, Amazon era un gegant i B & N estava en caiguda lliure, fins al punt d’haver de tancar la seva mítica botiga de la Cinquena Avinguda de Nova York, oberta el 1932. Abans de començar la pandèmia, la facturació de l’empresa era la meitat de la de 2012. A hores d’ara, B & N lluita per sobreviure a l’impacte de la covid. Amazon té el 70% del mercat als Estats Units i, paradoxalment, la seva única competència són les petites llibreries independents que han aconseguit sobreviure. Si el local de Meg Ryan hagués aguantat una mica més, potser ara veuria Tom Hanks fent suspensió de pagaments.

Si hi ha una tercera versió de la pel·lícula, tindrà de protagonistes Meg Ryan i el propietari d’Amazon. I quan facin la quarta, Amazon haurà tancat. Perquè sí: encara que ara sembli mentida, un dia, Amazon i Google també pringaran. I molta gent es farà un fart de riure.