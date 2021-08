Sóc un berguedà que estima el Santuari de Queralt i cada setmana que hi pujo, em sento més indignat de la deixadesa que hi ha. El diumenge, 15 d’agost, vaig veure que l’ascensor estava tancat (està així des d’abans de Nadal), la font de sota la plaça de l’església no té aigua, el bar de l’hostatgeria està tancat, i els lavabos estan fora de servei per falta d’aigua.

Aquesta carta no la faig per buscar culpables d’aquesta situació; és una crida a què es faci alguna cosa perquè, tant les persones que hi pugem cada setmana, com les que hi pugen esporàdicament, puguem trobar-hi les necessitats mínimes cobertes.

Espero que es pugui solucionar ben aviat i que es recuperin les condicions mínimes perquè ens hi podem trobar bé de nou.