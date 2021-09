L’Associació de Veïns del barri manresà de les Escodines plantejarà a l’Ajuntament que redueixi l’espai d’aparcament lliure a l’entorn de la Clínica Sant Josep i que creï àrees verdes per a l’estacionament exclusiu dels veïns. Els residents es queixen que tenen problemes per aparcar i per entrar i sortir dels seus guals. La proposta hauria de ser entomada per l’Ajuntament amb una perspectiva més àmplia. El que al·leguen els veïns forma part de la necessitat de fer més amable i més fluid el trànsit en tot l’espai que abasta també l’entorn del col·legi Oms i de Prat. En un espai molt reduït i de carrers molt estrets hi ha el centre educatiu, amb les seves necessitats de moviment a l’entorn; la residència Mutuam i la Clínica. Són equipaments que, per la seva pròpia naturalesa, no haurien d’estar entaforats en espais congestionats pels cotxes i pel transport públic. La plaça de davant de Mutuam és, en la pràctica, un pàrquing, quan hauria de ser l’articulador de tota la cruïlla. Sobren cotxes i falta espai per a famílies, infants, avis i pacients de la Clínica, que ara té el seu propi aparcament. És el moment d’un repensament general en clau de segle XXI.