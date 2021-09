Des de l’1 de gener fins al juliol els furts han crescut un 22% a Manresa. Els robatoris amb força al carrer han baixat lleugerament, i hi ha un descens de robatoris en domicilis. La dada coincideix amb una petita onada de fets delictius molt visibles a Manresa i amb una creixent sensació d’inseguretat. Les policies no han tingut mai un interès extraordinari a ser totalment transparents en aquesta matèria (els Mossos no faciliten les incidències del dia, només confirmen o desmenteixen aquelles de les quals els periodistes ja tenen coneixement) la qual cosa no facilita que la població es cregui que allò que li expliquen les institucions és més veritat que les percepcions parcials que tots podem tenir a partir de la nostra realitat personal. I aquestes percepcions estan empitjorant a gran velocitat, cosa que té derivades molt perilloses, entre les quals que creix la xenofòbia i els discursos ultra tenen més audiència. Sovint sembla que les institucions no tinguin present el mal que arriba a fer a la societat la feina dels petits delinqüents, i que no tinguin prou pressa per evitar que la seva feina enverini mica en mica la nostra convivència.