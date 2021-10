L’Ajuntament de Cercs té a sobre la taula una proposta d’Em Spain Waste and Treatment, l’empresa promotora del projecte d’incineradora a l’antiga central tèrmica, per tal que faci una modificació urbanística que permeti tirar endavant la transformació de la vella planta, actualment en desús. El govern municipal haurà de prendre una decisió tenint ben present que l’empresa té tot el dret a ser escoltada, i a que el consistori respongui de forma solvent i argumentada. Un ajuntament responsable segur que tindrà present que la tèrmica, una imatge singular de la comarca, és una andròmina enorme, i que si no se li dona cap utilitat pot acabar sent un problema. Alhora, ha de valorar qualsevol font d’ocupació que es pugui crear al municipi. Tanmateix, la incineradora té una oposició ecologista àmplia i organitzada i entre les forces polítiques comarcals hi ha hagut posicionaments clars en contra. Sense entrar en el projecte en ell mateix i en la seva conveniència, el potencial de divisió i de crispació que comporta la possible incineradora és més que remarcable. Aquesta també és una dada que l’Ajuntament haurà de considerar adequadament.