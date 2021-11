En una nova giragonsa de l’home de la centúria a Solsona (potser del mil·lenni), Xavier Novell, el fins fa uns mesos cap de la meitat dels capellans de les terres centrals i guia espiritual, ha trobat feina. Abans-d’ahir Salvador Sostres en va treure l’exclusiva a ABC. Informava de la seva contractació (la del bisbe) a l’empresa Semen Cardona, d’aquesta població del Bages i dedicada a la inseminació de truges amb semen porcí.

Sostres, més agosarat i millor cronista que jo, ha escrit literalment que «el bisbe treballarà masturbant els porcs que allà es trobin». Cal constatar que els moviments d’aquest home diví des que va plantar la cúria solsonina (i de passada la vaticana) són així de sorprenents, a vegades increïbles i d’inevitable exposició pública. Preventivament vull recordar la seva determinació amb sotana per decidir sobre el llarg de les faldilles de les nenes per rebre la comunió, considerava (o considera) malalts els homosexuals i amonestava (ja no) els que vivien junts sense estar casats per l’Església. Com fa ell ara. Llançava tota mena d’ultraortodoxes admonicions cap a tercers i feia exorcismes, probablement a persones necessitades d’ajuda psiquiàtrica.

Amb tot aquest bagatge ens haurà d’admetre l’ús d’una lupa mediàtica per fer-ne valoracions després d’haver girat la seva ment com un mitjó. En unes imatges aconseguides per Cuatro, se’l veu a Súria fent de gendre ideal. Obrint la tanca de la casa de la seva família política, una masia de classe mitjana amb piscina, tot evitant el micròfon de la reportera i conduint el cotxe amb la xicota asseguda al costat. Quedava tendre i bucòlic llevat del seu esguard oblic davant les preguntes sense resposta. La mateixa cadena ha anunciat un embaràs de bessons. No està confirmat, però fins ara totes les inversemblants informacions aparegudes s’han confirmat. Potser d’aquí venen les presses per celebrar aviat un casament civil sobre el qual el periodista d’aquest mitjà, l’Arnau Valverde, s’ocupa de mantenir-nos informats. A hores d’ara, només els tràmits burocràtics al jutjat surienc en són obstacle. A punt de ser parella davant de la llei dels humans però no de la de Déu. No formaré part del convit però estaré atent al proper capítol del guió de no-ficció més treballat de la història del clergat català contemporani. Amb alta probabilitat veig alguna temporada més i un documental a Netflix.

Mentrestant, en una ciutat que fa triangle amb Solsona i Manresa, hi ha un monjo de Montserrat en espera de judici per abusos sexuals a un menor. En un treball de Guillem Sánchez per a El Periódico (publicat a aquest diari) es recull un testimoni trencador on la mare de la víctima, un jove de disset anys al moment dels fets, ofereix un relat totalment coherent i creïble. Llevat del nom del noi, s’haurà de saber tot durant la vista judicial. Temps hi haurà per parlar-ne, quan afluixi Novell i al lloc d’origen de l’imputat escampi l’espessa omertà transversal que tot ho cobreix.