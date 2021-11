No utilitzaré el seu cognom per respecte i perquè tampoc resulta imprescindible. L’anomenàvem el Pulga; era un germà de La Salle que no destacava precisament per la seva elevada estatura; diguem que ho hauria tingut pelut a l’NBA. Els malnoms poden ser cruels, però no enganyen. Ell va ser el meu primer contacte amb la filosofia; amb la història de la filosofia, per ser més exactes, ja que en el paleolític –o sigui, quan jo estudiava– cotitzaven a l’alça les cites de Sòcrates, Heràclit i Epicur, també les seves dades biogràfiques. Però els dubtes ètics aplicats a la vida real, les preguntes sobre l’existència, la moral o la religió, no formaven part del paisatge. Espanya encara feia olor de Franco.

Diverses dècades després, i després d’un avenç propiciat en gran part pel coratge i la passió dels qui la difonen, la filosofia viu una paradoxa: grans empreses de tot el món, començant per les hipermodernes de Silicon Valley, es barallen per fitxar filòsofs; però l’assignatura perd pes en el nostre currículum escolar. No m’estranya que ensenyants de tot el país hagin posat el crit al cel i convoquin actes reivindicatius coincidint amb el Dia Mundial de la Filosofia. Un d’ells es diu José Carlos Ruiz. Amb molts trets disparats com a profe d’institut, ara ensenya a la universitat per evitar –diu– «que siguem imbècils»; i recorda l’etimologia de la paraula: «imbècil és qui no té bastó». Autor de Filosofía contra el desánimo, aquest cordovès, que tampoc podria ser confós amb Gasol, clama per un cultiu més audaç del pensament crític, que ens permeti transitar per aquesta vida apressada, per l’imperi de la fugacitat. José Carlos treu foc pels queixals amb el flagrant incompliment del compromís que havien adquirit tots els partits perquè la filosofia tingués un itinerari docent de tres anys com a mínim. Entenc el seu emprenyament. Però se li haurà de recordar el que va dir Nietzsche: «Mentir ja no és res que pertanyi a la moralitat, s’ha convertit en desviació conscient de la realitat». Doncs això: mentiders. I imbècils.