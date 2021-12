La Generalitat ha demanat al TSJC que prorrogui l’obligatorietat de mostrar el certificat de vacunació per entrar a bars, restaurants i gimnasos, alhora que ha informat que policies locals i Mossos faran inspeccions aleatòries per comprovar que els responsables dels locals fan complir l’obligatorietat. El passaport covid va néixer tocat amb la marxa enrere que el Govern va haver de fer quan es va col·lapsar el sistema informàtic, i potser per aquest pecat original no s’ha aplicat a la seva posada en funcionament una obligatorietat efectiva. El mateix conseller va treure ferro a la normativa aclarint que n’hi ha prou amb una «inspecció ocular» que, a la pràctica, si no s’acompanya de l’exhibició del DNI, no suposa cap mena de control. Amb tot plegat, s’està marejant els locals amb una obligació en la qual el mateix Govern sembla que creu poc i que l’únic resultat que està aconseguint - certament, és important- és que s’acceleri la vacunació. Si els clients ho han de tenir i els propietaris dels locals ho han d’exigir, que sigui perquè realment és útil i cal. Que les normes sobre la covid semblin de broma projecta un mal missatge molt contraproduent.