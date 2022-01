Els bisbes catalans estan d’excursió. Des d’aquest dilluns tots els bisbes de les províncies eclesiàstiques de Barcelona, Tarragona i València coincideixen a Roma en el marc de la visita Ad Limina Apostolorum. Es tracta d’una visita que fan aproximadament cada cinc anys els bisbes a Roma per visitar les tombes dels primers apòstols, pregar-hi i informar al Papa de les novetats de la seva diòcesi a través d’un informe. De fet, de ben segur que la renúncia de Xavier Novell i el seu casament pel civil amb una escriptora de novel·les eròtiques amb temàtiques que ronden el satanisme ha estat un dels temes estrella de la visita que els bisbes catalans estan fent al papa Francesc.

L’informe que ha d’arribar al papa Francesc ha de repassar la situació del bisbat de Solsona des de l’anterior visita fins a l’actualitat així com els seus principals reptes. Més enllà de la renúncia de Novell i tot el que l’ha envoltat, l’informe haurà de posar el focus en l’avançada edat del clergat de la diòcesi, la fragmentació produïda en algunes entitats de l’entorn del bisbat o la crisi de fe, tot i que aquest és un problema generalitzat en l’Església.

Al Vaticà hi han coincidit el bisbe de Vic i actual administrador apostòlic de Solsona, Romà Casanova, el vicari general de Solsona, Marc Majà i el nou bisbe de Solsona i anterior bisbe de Menorca, Francesc Conesa. Conesa, fill d’Elx, està tenint així el primer contacte amb el que, possiblement, serà la seva mà dreta, Marc Majà. De retruc, està tenint el seu primer contacte amb la diòcesi de Solsona. Pel nou bisbe solsoní, aquesta visita al Vaticà no deixa de ser com unes colònies, el que jo conec com a jornades d’integració. Durant aquests dies els prelats fan excursions, reunions, es troben amb diversos departaments del Vaticà. Tot això amb la presència del sempre polèmic cardenal Cañizares i el president de la Conferència Episcopal Espanyola i una de les persones que ha influït en el nomenament de Conesa com a nou bisbe de Solsona, Joan Josep Omella.

El proper pas del bisbe Conesa per integrar-se en la diòcesi solsonina és visitar-la personalment. Es preveu que ho faci un cop acabi la visita que estan fent al Vaticà i que ha de durar tota la setmana. Tot i això, el seu ministeri episcopal no començarà fins el 10 de març, que és la data establerta per l’Església. Veurem quina és la rebuda que li fan els capellans i els fidels de Solsona, tot i que venint de que venen, és difícil que pugui anar a pitjor.