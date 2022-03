Des de ja fa sis anys, la Fundació Universitària del Bages (FUB) i la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia lliurem el Premi Séquia, coincidint amb la Festa de la Llum. És un guardó que reconeix la creativitat, l’enfocament a la recerca de solucions, la capacitat de diàleg i negociació, la defensa del bé comú, el compromís amb la comunitat i la visió de futur, entre altres valors. Any rere any, identifiquem persones i col·lectius de Manresa i el Bages que els viuen en el seu dia a dia personal o professional i reconeixem la seva aportació a la construcció d’una ciutat i una comarca més pròsperes, més sostenibles, més humanes, millors.

Els guardonats en les diferents edicions són persones i grups plurals, que treballen en àmbits tan diversos com la medicina, la cultura, el treball social, la cooperació internacional, la indústria o l’animació sociocultural. Tanmateix, en revisar les seves trajectòries, trobem que tots comparteixen una actitud positiva davant dels desafiaments de l’entorn i un propòsit clar cap al qual adreçar els seus esforços.

Actitud i propòsit marquen la diferència entre les persones i entre les organitzacions. Ho han fet sempre però, ara més que mai, en un món convuls, en què les certeses són poques, l’entorn és extremadament fràgil i la realitat és canviant. Ho era abans de la pandèmia però els darrers dos anys de convivència amb la covid han confirmat i accentuat aquestes tendències. Tendències? Bé, de fet, ja fa temps que la incertesa, la fragilitat i la variabilitat caracteritzen el món que vivim. No és que ens hi acostem, és que ja hi som.

A la Fundació Universitària del Bages-UManresa ho sabem bé. I per això, actitud i propòsit són les eines que estem utilitzant per construir el futur en el qual volem viure en els propers anys. I és que, parafrasejant Woody Allen, ens interessa el futur perquè és on passarem la resta de les nostres vides. Així, d’una banda, estem utilitzant capacitats que hem anat entrenant al llarg dels anys com la proactivitat per governar la incertesa i per avançar-nos als canvis; i l’esperit emprenedor per traduir reptes, oportunitats i necessitats en projectes que ens impulsen més enllà del nostre dia a dia. D’altra banda, hem enfocat aquestes actituds cap a un propòsit: fer un pas més en la nostra missió com a institució vinculada al coneixement i estretament compromesa amb l’entorn.

Malgrat la incertesa del moment, hem triat créixer i fer-ho aprofundint en els nostres àmbits d’expertesa, les Ciències de la Salut, l’Empresa i l’Educació. Ampliem la nostra activitat (amb nous edificis, amb nous projectes) per intensificar la nostra contribució com a Universitat cap a la societat; per fer més, però, sobretot, per convertir-nos en agents de transformació positiva del territori i de les persones que hi viuen. I no ho fem sols. Sabem que no podem fer-ho sols. Per això, creixem des de l’especialització però també de la cooperació, treballant colze amb colze amb altres empreses i institucions, tant públiques com privades.

El Premi Séquia ha reconegut, aquest any, la tasca de documentació, estudi i divulgació de la història local de Francesc Comas Closas i el treball de promoció de l’agroecologia i, en especial, de la conservació i difusió de varietats vegetals locals de l’associació L’ERA. Des d’àmbits ben diferents, l’un i l’altra han tibat de constància, tenacitat i rigor per preservar el patrimoni de tots i fer-lo accessible a la comunitat. Han posat actituds positives al servei d’un propòsit i han tirat endavant iniciatives que contribueixen a construir un futur col·lectiu millor. És la lliçó que, cada any, ens ofereix el Premi Séquia per afrontar temps incerts en entorns canviants.