El Baxi Manresa va aconseguir ahir classificar-se per a la final de la Champions –el tercer torneig continental– amb una demostració exemplar de força de l’equip i de l’afició. La riuada vermella procedent de Bages va generar ahir una hegemonia manresana a les graderies que va ser important per empènyer uns jugadors que es van trobar amb un rival, el Ludwigsburg, físic i enrocat que els va impedir practicar el joc ràpid i alegre amb què han enlluernat arreu. La tensió, la responsabilitat del moment i el mur defensiu que impedia als manresans jugar de manera que poguessin fer brillar el seu talent, van convertir el partit en un festival d’errors que els jugadors del Baxi van superar amb esforç, sacrifici i persistència. Una afició entusiasta i cívica que omplia un pavelló a centenars de quilòmetres de distància, i un grup d’homes que van treure forces de flaquesa, van regalar ahir una gran nit manresana a Bilbao que serà recordada per sempre en la història del club. Demà el Baxi pot ser un dels pocs equips de l’Estat amb un títol europeu. Però des d’ahir ja és inoblidable.