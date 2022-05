Emergència per torpede

Mentre el capità i la oficialitat discutien si babord queda a la dreta o a l’esquerra d’estribord («depèn de cap a on miris», va dir algú), un torpede solcava les aigües. El debat era cop més agre al pont de comandament, fins que es va sentir l’espetec, i llavors correm-hi tots.

El TSJC ha donat quinze dies al conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, perquè «dicti les instruccions» necessàries per imposar el 25% d’escola en castellà a tots els alumnes del país. I ha encarregat a l’alta inspecció estatal que en vetlli el compliment. El tribunal diu: nosaltres vam fer una sentència molt clara i vostès ens fan passar amb raons, així que s’ha acabat el bròquil. Que hi hagi dos vots particulars entre els cinc magistrats pot fornir d’arguments un possible recurs, però no canvia l’efectivitat de la resolució.

Quan el Suprem va declarar ferma la sentència del 25% i el TSJC va reclamar que s’apliqués, el Govern va respondre anunciant un canvi de normativa, però està encallada perquè no hi ha consens entre els partits ni amb les entitats de defensa de la llengua. És a dir, que s’ha discutit molt però no s’ha decidit res. I ara el tribunal ha pronunciat la darrera frase, sense música, de l’opera Pagliacci: «la commedia è finita».

Quan s’acabi l’esquinçada de vestits i el llançament d’improperis, caldrà fer alguna cosa perquè, en altre cas, serà l’Estat qui actuï. Apel·lar a l’alta inspecció no és un detall menor, sinó un avís contra la temptació de les astúcies. Fer broma sobre els «homes de negre» del ministeri que enganxen l’orella a la porta d’una l’aula, per espiar quina llengua parlen a dins, va bé per rebaixar la tensió, però el moment demana alguna cosa més: és peremptòria una reacció intel·ligent.

La defensa del català és l’objectiu de més consens al Parlament i al país. Suma una majoria que depassa Govern i sobiranisme. Caldrà això i més per gestionar l’emergència sense sortir-ne més malparats.

Però si al timó continuen barallant-se, naufragarem.