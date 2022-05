Esperances que s’esvaeixen

Aquestes darreres setmanes o mesos, quan parlàvem amb ucraïnesos que viuen a la Catalunya central, apareixia en la conversa l’esperança que a partir del 9 de maig el conflicte que viu el seu país canviés de manera radical. El 9 de maig és la diada en què Rússia commemora la victòria en la Segona Guerra Mundial i és una jornada en què el president actual, Valdímir Putin, aprofita per fer un bany de masses enmig d’una desfilada militar que vol demostrar un suposat poder. Creien aquests interlocutors ucraïnesos a què feia referència que Putin esperava aquest dia per treure pit i que l’endemà (un endemà que comença avui) posaria el seny necessari per evitar que hi hagi més morts i ferits del seu exèrcit. Malauradament, de les seves paraules no n’ha sortit cap bri d’esperança (almenys fins ara). El conflicte armat amb Ucraïna no li ha anat bé a Putin, fonamentalment perquè el seu exèrcit ha patit també moltes baixes, que ell mateix no esperava. Amb tot, Putin governa amb mà de ferro, té el control sobre la immensa majoria de la seva població (i la resta està amenaçada), i sap com gestionar (i controlar) la informació sempre en benefici propi. No dubto del que em deien els ucraïnesos, però Putin no ha donat el braç a tòrcer i d’aquesta no en sortirà acotant el cap.