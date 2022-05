Un estalvi fred

La Generalitat pagarà 482,6 milions per fer el rescat de la C-25 i diu que això li permetrà un estalvi en termes corrents de 800 milions d’euros d’ara fins a l’any 2040. Haurem de veure si l’estalvi real s’ajusta a aquesta previsió o pel camí hi ha serrells de la rescissió unilateral del contracte. En el relat que ha fet el Govern català hi ha un guany significatiu en les despeses del Departament de Territori. Aquesta és una operació de rescat d’una autovia que en el seu dia es va construir pel sistema de peatge a l’ombra. És a dir, l’empresa concessionària, Cedinsa, va avançar els diners per dur a terme l’obra i la Generalitat es va comprometre a fer un pagament anual amb una base que, a grans trets, multiplica un factor pel nombre de motos, cotxes i camions que hi passen i sap que el balanç final li serà positiu. En principi, la rebaixa de la despesa del Govern és una bona notícia per al conjunt, però, en canvi, té una escassa repercussió social. Aquest suposat estalvi que es genera estaria bé que revertís en la zona, en els municipis de l’eix, i si el Govern vol un rescat socialment efectiu, i més necessari per al trànsit, que afronti el de la C-16.