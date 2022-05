Les ximpleries d’un ximple

El dijous 5 de maig passat el president d’Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, en un acte públic va pronunciar unes desafortunades paraules que han provocat un considerable enrenou i emprenyament. En el decurs de la presentació del projecte de la gigafactoria de bateries elèctriques a Sagunt va tenir l’ocurrència de dir que «només els ‘tontos’ (ximples) que segueixen amb la tarifa regulada marcada pel Govern paguen aquest preu». Amb la seva burla va titllar de «tontos» 10 milions d’espanyols que utilitzen la tarifa regulada.

Els mitjans de comunicació cada dia es fan ressò de l’increment del preu de la llum. Sovint podem escoltar com el preu aconsegueix un nou rècord històric d’encariment. Les fluctuacions del preu provoquen que Espanya sempre estigui en els llocs capdavanters d’Europa on la llum es paga més cara. Els entesos en la matèria ens expliquen els factors que causen la pujada constant del preu: el cost de les matèries primeres, l’encariment del gas, els drets d’emissió de CO2 , etc. I ara la invasió de Rússia a Ucraïna també influeix en el brutal increment dels preus. Les companyies elèctriques sempre disposen de les justificacions adequades. Mentrestant, però, els seus beneficis van creixent fins a triplicar-se segons les darreres dades. El mes de febrer passat, Iberdrola va presentar l’informe de resultats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), on declara que el benefici net de l’any 2021 va ser de 3.885 milions d’euros. El benefici d’Endesa va ser de 1.435 milions d’euros i el de Naturgy, 1.214 milions d’euros.

Tot plegat em costa una mica d’entendre les contradiccions. Amb aquest galimaties, assumeixo que en aquest terreny soc un ignorant. Per tant, retornant al principi d’aquestes línies, puc admetre que el senyor Sánchez Galán em pugui etiquetar d’ignorant, però no li tolero que sarcàsticament em digui «tonto». Perquè si algun «tonto» hi ha en tot aquest batibull és ell, que es dedica a proferir «tonteries» (ximpleries). Ep! dit sense ànim d’insultar-lo i amb tot el respecte que no es mereix.

Ben mirat, però, l’autor de la «tonteria» resulta que no és tan «tonto». El president executiu d’Iberdrola, l’any passat entre el salari fix, la retribució variable, les dietes i altres conceptes es va embutxacar 13,2 milions d’euros. L’any anterior, el 2020, la retribució global va ser de 12,2 milions d’euros. L’any 2019 va percebre un total de 10,43 milions d’euros. L’any 2018 va guanyar 9,5 milions d’euros, etc... Els números són verificables perquè consten en els informes presentats per Iberdrola a la CNMV.

Com pot comprovar-se, el senyor Sánchez Galán no té problemes per pagar el seu rebut de la llum. Mentre els executius de les companyies elèctriques cobren unes escandaloses retribucions, hi ha nombroses famílies que tenen enormes dificultats per poder pagar mensualment el seu rebut de la llum. A Espanya, segons un estudi de Médicos del Mundo, la pobresa energètica afecta 6,8 milions de ciutadans/es.

Com sempre passa, alguns «llestos» –gens «tontos»– amb les seves «tonteries» aconsegueixen sucosos beneficis.