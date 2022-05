Ofertes laborals 2030 districte de Cerdanya

El Consell Municipal del Districte de Cerdanya, l’antic Consell Comarcal, s’ha reunit aquesta setmana amb el seu homòleg de Sarrià-Sant Gervasi i l’Eixample per coordinar el nou programa per aquest any 2030 de suport laboral als cerdans que busquen feina. La reunió s’emmarca en el pla d’integració de la Cerdanya com a onzè districte de Barcelona seguint les annexions a la capital catalana que el segle XIX van fer altres entitats com ara la vila de Gràcia. La coordinació entre districtes és clau en la gestió de les feines temporals que els cerdans han de fer els caps de setmana pel moviment de veïns de la ciutat cap al districte pirinenc. La reunió ha permès establir les principals mancances pel que fa als diversos mercats laborals. Calen jardiners, cambrers i cuiners que doblin els torns laborals als camps de golf de Sant Marc, Soriguerola i Bolvir davant la nova oferta de golf nocturn; es necessita deu figurants, vestits a l’antiga, que vigilin deu ramats de vaques que s’instal·laran als prats gestionats pel Consell Municipal de divendres a la tarda fins dilluns al matí per donar a la vall l’aparença rural que tenia el segle passat. Es valorarà especialment els demandants de feina descendents de família ramadera; igualment, el Consell demana empreses de transport de bestiar per portar els ramats d’indrets on n’hi hagi; es necessita vint brigades de gestió de rotondes i aparcadors de cotxes pels accessos a Queixans, Riu de Santa Maria i Ger a les hores punta per facilitar l’arribada dels veïns de Sant Gervasi i l’Eixample; calen transportistes per cobrir la línia d’abastament d’aliments entre la ciutat i la vall barcelonina davant l’augment de població els caps de setmana que els establiments locals no poden garantir; a fi efecte de verdejar la vall durant el cap de setmana i les temporades turístiques, el Consell del Districte ofereix també una cinquantena de llocs de treball per reactivar temporalment la xarxa de recs i sèquies que fins el segle passat havien servit a la pagesia per conrear els antics prats de dall; també en l’àmbit de la gestió de l’entorn, el Consell necessita cobrir una quinzena de places d’acompanyants a la Natura; i finalment se suma a la borsa de treball diverses llicències de venta ambulant de records típics de la Cerdanya com ara bastons d’avellaner, boina o armilla de pastor. Així mateix, en la reunió entre els òrgans de coordinació de districte s s’ha creat la comissió d’acollida dels cerdans que es volen instal·lar a la capital a la recerca de feines amb contracte indefinit i habitatge.