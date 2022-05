Regla autònoma

El que no es diu és tabú. I durant molts anys, les dones hem amagat la nostra regla. Primer amb el dolor, camuflat amb el mal d’esquena o amb la migranya. Qualsevol cosa et permetia absentar-te de classe o de la feina sempre que no diguessis la paraula «menstruació». Després, amb el tràfic de tampons i compreses. Que semblava que ningú els podia veure. Recordo aquells intercanvis a l’escola, dissimulant i passant-nos entre amigues les compreses de sotamà sense que ningú ho veiés. Després, el pànic a tacar-se i l’olor que el nostre cos desprenia quan teníem la regla. La societat i nosaltres ens esforçàvem molt per mantenir viu el tabú. Però com sabeu, les dones estem cada vegada més empoderades, i si el succionador de clítoris va treure el nostre potent òrgan sexual de l’armari, la copa vaginal ho ha fet amb la regla.

La nostra regla no pot costar diners ni a nosaltres ni al planeta. Si no volen abaixar l’IVA als productes d’higiene femenina, que no ho facin. El que hem de fer nosaltres, des del nostre empoderament i força, és deixar d’utilitzar-los. Comprar a tot estirar una copa cada 10 anys o directament no utilitzar res. L’anomenen «sagnat lliure» i, creguin-me, es pot fer. Només cal desconstruir-se una mica. Com més el practiques, més lliure i forta et sents. T’adones que han estat tota la vida enganyant-nos i volent-nos febles. No ho som. Si som capaces d’aguantar-nos l’orina, podem fer el mateix amb la menstruació. També podem practicar sexe amb aquesta. Deixem ja de creure que la nostra regla ens limita o ens debilita. No és així. Estimem-la, com estimem el nostre cos. La nostra regla ens recorda cada mes que estem sanes, que estem connectades amb la naturalesa i que som dones. L’origen de la vida. Sense ella, no existiria la humanitat. Mira-la, sent-la, deixa-la anar i olora-la. La teva regla ets tu. Però si et fa mal, ves el metge. I si no ets autònoma, demana la baixa. Com fan els senyors quan els fa mal l’esquena. No hi ha més.