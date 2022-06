Fem el camí al teu costat

Aquest és el nom molt encertat que fa esment a la caminada per vèncer el càncer que organitza l’Associació d’amics de la policia de la Generalitat. Manresa, Vic i Igualada són els centres hospitalaris beneficiats.

La data, sempre és el segon divendres del mes de maig i té un poder de convocatòria sensacional. Tot i ser un dia feiner la participació és molt elevada i una majoria són professionals de la sanitat o treballadors d’aquests centres. Em consta que n’hi ha que fan canvis de torn per fer els 25 km de Manresa a Montserrat on els darrers quilòmetres són costosos de fer.

Un any, en un avituallament coincidint amb Albert Batlle –llavors responsable dels Mossos- comentava que no era raonable realitzar aquesta caminada en un cap de setmana per la quantitat d’inscripcions que hi hauria.

Sempre hi ha un ampli ventall pel que fa a l’edat dels caminants. Enguany en la desena edició es va batre el rècord de participació 2.198, el més jove un noi de 12 anys de Castelldefels i l’igualadí Josep Huerta el més veterà que n’ha fet 82.

L’experiència d’aquests anys em dóna peu per suggerir dues qüestions: la sortida a les 8 i gestionar allargar l’horari de dinar –les 16 h- dels restaurants de Montserrat.

Felicitació als nombrosos voluntaris i col·laboradors de tots els estaments i sobretot lloar l’excel·lent tasca dels Mossos d’Esquadra amb una organització perfecta cuidant tots els detalls.

Fins a l’any vinent.