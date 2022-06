El cant del gall Climent de Cal Caldu

No és el concurs Eufòria el més remarcable que està passant aquests dies en el món dels concursos musicals i vocals. Ni tan sols l’Eurovisió amb la «nostra» Chanel. No, hi ha una notícia molt més rellevant per a les nostres comarques en la qual trobo que no hem parat prou bona atenció. I és que s’ha celebrat el 2n concurs de cants de galls – si és el segon, vol dir que n’hi ha hagut un abans – i els guanyadors han estat 2 galls del Bages. La notícia diu: Dos galls del Bages són els que millor canten de tot Catalunya. El gall Climent de Cal Caldu, de Navàs, i el gall de Maria Àngels Bonvehí, de Sant Joan de Vilatorrada. Resulta que el concurs, com a tot bon concurs, té jurat, format per gent del ram, gent que hi entén, en aquest cas, avicultors, pagesos i veterinaris, que ha escollit els 2 galls guanyadors d’entre una vintena de galls a concurs. I, per no quedar-se enrere en aquests temps que corren, el concurs ha tingut també el vot popular a través de les xarxes socials. I es veu que ha sigut un èxit de convocatòria i jo m’ho he perdut. No sé com es valora el cant d’un gall. No sé com es diferència. No sé com se n’aprecien els matisos. Entre els entesos entenc que es deuen entendre, però el jurat popular... com tries? A Eurovisió i a Eufòria, a les qualitats de la veu pots valorar, equivocadament o no, altres qualitats com el vestuari, la coreografia, el posat i el grup de ball, però, en els galls... Els galls canten a pèl, tal qual com s’ha fet tota la vida. Em moro de ganes de llevar-me d’hora ben d’hora un dia d’aquests per escoltar atentament el cant del gall Climent, de Navàs. Bé, si els de Cal Caldu, representants del gall, em diuen que el gall també canta a hores més tardanes potser em faran un favor i no hauré de matinar. Si entren a Instagram al perfil de @espadamala_ fliparan escoltant i veient els galls en acció concursant. Riu-te’n d’Eufòria. Trobo que els de can Caldu ja estan trigant a promocionar el cant del seu pupil i oferir-lo com a cant despertador dins una aplicació. Al matí, que el despertador et desperti amb el millor cant de gall de Catalunya no és broma i hi hauria gent, sobretot de la capital, que potser estarien ben disposats a pagar per sentir el gall Climent cada matí. Som terra de galls. I país de gallines, però aquest ja és un altre tema. I el Bages demostra que és capaç d’estar als 2 extrems del dia. Des de l’explotació del cant d’en Joan Bonanit que no havíem produït una cosa tan engrescadora. Gall Climent de Cal Caldu, volem sentir la teva veu i ves... potser en farem samarretes. Un bon gall per llevar-nos d’hora ben d’hora. Llàstima que ara ja hàgim après que, total pel que fem, potser no ens cal matinar tant.