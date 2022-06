El dissabte, dia 11, vaig anar al Teatre Conservatori a veure un espectacle de l’Escola de Circ La Crica, vaig quedar molt sorprès del nivell d’aquest, que incloïa humor, circ, música i efectes lluminosos al llarg de l’hora i mitja de durada.

A part de l’espectacle, hi ha un factor que m’encanta i em dóna esperances de cara al futur, és que encara hi ha gent que es mou per amor a l’art ja que l’entrada era gratuïta.

Ànims i a seguir endavant.