Les dones no es poden refiar de ningú!

Ni dels marits, ni de la família! Perquè, amb marits inclosos, va ser la mateixa família, ―que només ho era per papers i no pas per amor, qui va assassinar les dues germanes. Sembla que primer varen estrangular-les ―mentre dormien i després els van engegar un tret al cap. Algunes fonts també parlen de tortures prèvies. Caldria que existissin formularis per poder deixar de formar part de famílies tan perverses, tan malignes, tan malvades, tan malparides...

Les noies: Anissa Abbas, de 24 anys i Arooj Abbas, de 20, havien estat obligades a casar-se amb dos cosins seus feia més d’un any. A Gujerat, ciutat a l’est del Pakistan d’on provenien.

La policia va detenir part de la família que havia comès l’assassinat. Però no tota. Els assassins s’emparen en una malèfica pràctica ―molt comú en aquest país―, anomenada «crim d’honor». Es tracta d’una pràctica patriarcal que porta a l’assassinat de dones que els mateixos implicats consideren que han perjudicat la seva reputació

Quina i quanta barbaritat! Si aquesta brutalitat hagués de ser lícita, els primers a morir haurien de ser els assassins que maten dones pel seu malentès honor. Perquè l’honor familiar queda més ensutjat per uns assassins que maten dones sotmeses que per unes dones que no volen els marits amb els quals, a la força, els ha casat la seva família. Que se les estimen menys que als gats que els mengen les rates de casa.

Els coneguts com a crims d’honor són habituals al sud d’Àsia i solen ser perpetrats per homes que «re/vengen» el que consideren una ofensa a la moral de la família.

Segons dades de l’ONG Comissió de Drets Humans del Pakistan, només l’any passat s’hi van registrar 478 dels anomenats crims d’honor.

Es calcula que entre el 2004 i el maig del 2018 aquesta xifra va ascendir a 17.628 casos. Però se sospita que el nombre real podria ser molt més gran perquè ningú no fa denúncies, ja que, sobretot, es tracta de familiars. Ni les mares ―que no se’n compadeixen―, no s’atreveixen a fer-les. També deuen sofrir una por extrema. Potser terror dels mateixos homes que han matat les filles, les esposes, les germanes... I probablement, els hi quedin més filles per intentar protegir.

El 2016, el govern pakistanès va aprovar una llei que prohibia perdonar els familiars de tan aberrants assassinats. Fins al 2016! Perquè la majoria d’homes quedaven lliures després d’haver matat qualsevol dona de la família. Malauradament, segons informen els grups en defensa dels drets humans i alguns activistes, la llei ha tingut molt poc impacte i no ha posat fi a aquests execrables crims.

Cert, la mort d’aquestes germanes, de moment, només ha suposat una pena de cinc dies de presó per als sis detinguts: un germà, un marit, un oncle...

I és que l’islam, ―religió oficial al Pakistan―, permet matrimonis forçats i assassinats de dones innocents. Una religió d’un masclisme abominable que no hi entén, d’amor. Dones que hi pertanyeu, penseu-hi.