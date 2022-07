Una biblioteca de grans llibres petits

Quantes biblioteques, en desaparèixer qui les ha fet possibles, es dispersen i es fonen en l’anonimat! Sortosament aquest no ha estat el cas de la biblioteca Rovelló, un llegat format per vuit mil títols que la família del crític i estudiós Josep Maria Aloy fa uns mesos va cedir a la Fundació Universitària del Bages. Des d’aquesta setmana, la biblioteca Rovelló, tal com l’havia batejada el biògraf d’en Vallverdú en homenatge al gos més popular de la literatura catalana, es troba reubicada al seu nou emplaçament, el mòdul universitari que reuneix tots els estudis formatius d’educació, amb un ventall ampli de propostes experimentals complementàries. Un espai idoni per posar a l’abast de l’alumnat del propi centre, i dels mestres i els estudiosos del present i del futur, les principals col·leccions i revistes de literatura infantil i juvenil editades en català durant els darrers quaranta anys. Haver pogut mantenir unit un fons tan interessant, especialitzat i únic al país, i alhora fer-lo accessible a qui vulgui consultar-lo i treure’n profit, ha estat sens dubte un petit feliç miracle. A més a més del gran bagatge editorial, el nou Centre de documentació Josep Maria Aloy aplega publicacions i material de treball del mateix Aloy, a qui cal agrair haver valorat com cal un tipus de literatura sovint menystinguda per la crítica, i haver contribuït a difondre i convidar a estimar l’obra d’autors i il·lustradors de casa, al marge dels altaveus mercantilistes i els escriptors de moda forans. Tot i haver pogut esdevenir ell mateix un narrador com una casa –en tenia la fusta i va donar-ne proves–, va preferir renunciar-hi a canvi de donar veu a altres veus. Qui les vulgui escoltar, hi sentirà créixer els infants i els joves de la història recent d’aquest país.