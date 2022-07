Deixeu de marejar-nos

Honestedat, coherència i sinceritat, uns valors un xic feixucs per alguns polítics. El personal comença a estar fart que se’l vagi rifant i marejant.

Taula de Diàleg: a finals de l’any passat la portaveu del govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, va assegurar que la taula de diàleg entre els governs espanyol i català es reuniria formalment a principis de l’any 2022. El mes de gener el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va rebutjar posar data per a una nova reunió de la taula de diàleg.

El mes de març la mateixa portaveu del govern català va admetre que s’havia incomplert el calendari establert per convocar la taula de diàleg.

El mes d’abril el ministre de Cultura espanyol, Miquel Iceta, va dir que no hi havia gens de pressa per convocar la taula de diàleg i que ja es faria quan arribés el moment de «maduració».

El mes de maig el president Pedro Sánchez en una resposta parlamentària al Congrés dels Diputats va dir que estava disposat a convocar una nova reunió de la taula de diàleg quan ho considerés oportú la part catalana.

La taula de diàleg s’ha reunit dues vegades en dos anys. La darrera vegada el setembre de l’any passat. Va ser una taula coixa, ja que una de les parts del govern català (J x Cat) va desistir de participar-hi pel veto a les persones proposades.

L’espionatge. El «Catalan Gate» versió «Pegasus»: el mes d’abril el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va exigir la dimissió de la ministra de Defensa Margarita Robles. Com no va aconseguir que plegués aleshores va amenaçar al govern espanyol de retirar-li el suport parlamentari al Congrés. Res de res. L’únic que s’ha aconseguit és la «substitució» (paraula repetida per la ministra de Defensa) de la directora del Centro Nacional d’Inteligencia (CNI) Paz Esteban. Aquest és el resultat d’un fet tan greu com l’atemptat contra els drets fonamentals de les 65 persones espiades il·legalment.

A la cartellera reposició d’aquella obra teatral d’en Shakespeare: Molt soroll per no res.

Les estructures d’Estat de l’independentisme: En una entrevista al programa radiofònic «Cafè d’idees» l’exdiputada de la CUP, Gabriela Serra, ha manifestat que el govern català no tenia preparada cap estructura d’Estat ni tampoc cap pla «B». La Gabriela ha dit que va proposar denunciar-ho des del faristol del Parlament, però finalment van decidir silenciar-ho. Aquell 27 d’octubre, finalitzada la sessió parlamentària que va declarar la independència descafeïnada, la cara de pomes agres dels polítics era ben eloqüent.

Tot el que s’ha anat escrivint i descobrint d’aquells dies evidencia la fragilitat i poca solidesa d’aquell projecte independentista. La improvisació ha resultat molt cara per a molta gent. Persones empresonades, persones exiliades i milers de persones decebudes i ofeses per sentir-se enganyades.

És cert que hi ha polítics honestos que treballen i esmercen esforços per millorar la societat que tenim. Però també és cert que hi ha polítics deshonestos que la seva preocupació és mantenir la poltrona i cobrar un bon sou.

Vist el panorama és totalment comprensible el desencís i emprenyament de la gent.