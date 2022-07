Els valors ens fan diferents

La Fundació Universitària del Bages (FUB)–UManresa acull, des de fa unes setmanes, una exposició sobre els valors que compartim com a comunitat universitària. És la forma que hem escollit per celebrar el 25è aniversari de la Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC): fent una mirada reflexiva cap a la nostra manera de ser i estar en el món i convertint els conceptes abstractes fruit de la reflexió en petites obres d’art.

D’una banda, la mostra descriu els valors corporatius que defineixen el tarannà de la comunitat que treballa a la institució: treball en equip, innovació, confiança, compromís i esperit emprenedor. Diferents grups de treball integrats per personal de la FUB-UManresa van triar-los per consens com a elements que definien una manera de fer compartida, els que ens descriuen com a col·lectiu, els que prenem com a referència per millorar en el nostre dia a dia.

Per altra banda, també inclou els valors que el professorat transmet a l’alumnat, com a part indissociable de la formació dels futurs professionals. Humanisme, rigor acadèmic, professionalisme i compromís són els intangibles que el model pedagògic d’UManresa incorpora com a elements distintius de la formació que reben els nostres estudiants. També en aquest cas la seva identificació es va fer amb la implicació dels docents i és aquest consens el que assegura que l’esperit del que està escrit en els documents arriba efectivament a les aules.

El treball de formulació de valors, tant corporatius com del model pedagògic, s’ha dut a terme amb calma durant els darrers tres anys. De fet, una part del procés va coincidir amb la pandèmia. Fer aquest exercici en un moment d’incertesa i canvi generalitzat en l’entorn ha convertit aquests ideals de comportament en punts de referència imprescindibles a l’hora de planificar el futur de la institució.

I per completar el treball, vam pensar que explicar els resultats de la feina feta a un tercer ens ajudaria a fugir de l’abstracció i fer un pas més a l’hora de viure’ls en el dia a dia. I vam trobar l’interlocutor perfecte: els artistes del taller ocupacional «L’Art de Viure» d’Ampans. L’esforç per traduir conceptes abstractes com el compromís, l’humanisme o la confiança a situacions i moments de la nostra quotidianitat institucional va suposar un segon procés de reflexió tan interessant i ric com el primer.

Aquesta col·laboració ha donat forma a una mostra on la conversa es converteix en color; on el compartir es materialitza en traços sobre el paper. L’exposició és el resultat de persones, membres de la FUB-UManresa, que parlen sobre el que són i el que volen construir plegades. I és fruit, també, de la mirada externa que altres persones, artistes del taller «L’Art de Viure», han fet sobre aquest diàleg de la comunitat universitària.

En l’exposició, la FUB-UManresa té l’oportunitat de veure’s ella mateixa amb els ulls curiosos, sensibles, apassionats, inspirats i inspiradors dels artistes del taller «L’Art de Viure» d’Ampans. És una exposició amb missatge, un missatge que va més enllà del grafisme i els textos i que és també en el procés. I és que tenim clar que, parlant de valors, som el que fem però també com ho fem.