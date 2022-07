Free speech, la llibertat de paraula, té certs límits: no es pot cridar FOC! en una sala de cine atapeïda de gent, i si fas la més mínima insinuació que pot haver-hi una bomba a bord d’una aeronau, com va fer el molt ximple adolescent britànic en el vol EZY8303 d’EasyJet, acabaràs fent el turista en un equipament molt poc turístic. Bombs are no joking matter (No es pot fer broma amb les bombes). Per això, els angloparlants monolingües que entren a Manresa per la C–16C deuen quedar atònits en veure el rètol que diu Atenció: sortida de Bombers. És que en les llengües peninsulars, el mot bomba significa tant l’armament com l’aparell hidràulic, mentre que, en anglès, francès i italià, la bomba dels bombers s’escriu amb la ‘p’ inicial: pump, pompe i pompa, respectivament. La pronunciació de bomb és racional: la ‘o’ sona ‘o oberta’ i la ‘b’ és muda: [bòm]. En canvi, comb (pinta) es pronuncia [kóum]. I, encara més estrany, el grup ‘omb’ es pronuncia [uum] en els dos mots que marquen el principi i la fi de la vida: womb (matriu) i tomb (tomba).