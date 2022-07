La inflació segons les ovelles i les cabres

Ho explicava el company David Bricollé en el reportatge que va fer acompanyant un tram l’avinyonenc Jordi Julià, un dels pastors que mantenen la tradició de pujar el seu bestiar a muntanya a l’estiu, fins a Josa. Per què als ramats d’ovelles s’hi barregen algunes cabres? L’explicació és la seva fortalesa i atreviment.

D’una banda, el pastor hi recorre en ocasions per alimentar xais si alguna mare no té prou llet. I, d’altra banda, és un incentivador quan es fa camí. «Per moments et van bé per fer seguir el ramat. Per exemple, quan fa una mica massa de calor però tu vols tirar, elles tiren. O quan vols que pasturin en boscos més aviat bruts de matolls, elles s’hi fiquen sense problemes, ho segueixen tot, i fan seguir la resta», explicava.

El pastor marca la ruta, els gossos fan complir les seves ordres i defensen el ramat, que té uns membres més atrevits que tiben de la resta, que fan de seguidors. És un sistema organitzatiu amb similituds evidents amb d’altres que es consideren molt més sofisticats, però que són, en essència, el mateix. Hi ha un president del govern, les forces de seguretat i elements més actius i més passius dins la societat.

En tots dos casos, l’èxit del trajecte depèn, en bona mesura i amb permís dels imponderables, de la bona direcció que marqui el líder, que els responsables de l’ordre no s’excedeixin ni s’inventin perills inexistents ni abusin de les seves armes contra altres que no en tenen. Resulta fonamental la tasca dels que tiben del carro pel pedregar, els que mengen els brots més verds després d’exposar-se a ferir-se per arribar a l’objectiu quan toca. Però la mare dels ous és la massa que condiciona l’èxit a deixar-se conduir pel bon camí. Una definició rupestre, però entenedora, de la inflació és que les ovelles, les cabres, els gossos i el pastor han de caminar el 10% més per aconseguir el mateix menjar. Un increment que arriba després de molts. En moltes feines fa una dècada que no s’augmenten els sous. Les desgràcies se succeeixen una rere l’altra com en una confabulació còsmica fent certa la llei de Murphy que qualsevol problema pot tendir a empitjorar.

Davant d’això, què fa el pastor amb el ramat? Doncs el porta a estar fresquet i ben alimentat a Josa de Cadí. I què fa el ramat humà? Segons sembla, se centra a marxar en massa de vacances a atapeir platges i aeroports confiant que a la tornada la inflació no continuï al mateix lloc que quan va decidir mirar cap a una altra banda.