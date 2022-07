A la platja amb Pedro Tours

Contra la recessió, distreure’s a la platja, i la de Manresa es diu Calafell. Heu de fer les vacances a l’agost? Encara sou a temps de canviar-les? Passeu-les al setembre, i espremeu al màxim la batzegada populista de Pedro Sánchez, que ha decidit regalar els abonaments de rodalies Renfe el darrer quadrimestre de l’any. Són paquets multi-viatges, però l’important és surten de franc tant si els utilitzes un sol dia com si els esgotes. També és important que Calafell disposi d’una bonica estació de la línia R2, a cinc minuts a peu de la platja. No els faria aquest suggeriment si no estiguéssim a les portes de la clatellada econòmica descomunal (segons coincideixen onze de cada deu analistes) que ens deixarà amb les butxaques escurades i la benzina pels núvols, de manera que no podrem gastar en fer quilòmetres ni en llogar apartaments. L’escenari convida a la més profunda de les depressions, i anar a la platja pot ser un excel·lent antídot, però hem de trobar la manera que no ens costi ni un duro. Bé, potser caldrà una petita inversió en motxilles-nevera, però les podrem utilitzar durant molt temps. L’aventura comença a primera hora, quan es preparen els entrepans de tota la jornada amb embotits i formatges d’oferta, s’emboliquen i es dipositen a la nevera juntament amb unes peces de fruita, l’ampolla d’aigua i, opcionalment, la de sangria de cartró. Llavors cal repartir-se els estris de platja i anar a l’estació de la Renfe, comprar sense pagar tants abonaments com colla sou, i agafar el tren cap a Barcelona, on canviareu de línia per arribar a la vila turística després de dues hores i mitja de viatge. (També podeu anar a Coma-ruga sense transbord, però l’estació és més lluny de la sorra). Si marxeu a quarts de nou, a les onze i poc estareu desplegant les tovalloles. Quan el sol davalli, dutxa a la mateixa platja i tornada entre capcinades. Tot plegat, pel preu dels entrepans, la fruita i la sangria. I tants dies com vulguis. Gràcies, Pedro!