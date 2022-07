La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va animar els polítics manresans a demanar més diners per poder invertir en turisme i en el que envolta el projecte de ser un punt d’atracció en el món de sant Ignasi. Al mateix temps que valorava la feina feta, el Camí Ignasià i les possibilitats de futur d’un projecte que, de moment, té molt camí per córrer, advertia l’Ajuntament que el projecte universitari que han plantejat per a la Fàbrica Nova no acaba d’encaixar amb els fons Next Generation. És, de moment, un avís, perquè també val a dir que les competències polítiques de Maroto no són ben bé les que s’ajusten al projecte universitari. No hi ha cap dubte que traslladar la UPC a la Fàbrica Nova i ampliar graus i possibilitats investigadores i generar complicitats entre coneixement i empresa és una suma que Manresa necessita fer. Però cal que el que avui són idees es puguin plasmar en projectes i que aquests es puguin activar amb el suport que necessiten. La transformació de la Fàbrica Nova, ara com a projecte municipal, requereix de moltes complicitats, de molts ajuts, de tenir madurat el projecte i saber les portes que s’han de trucar.