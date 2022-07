Dues cares de la mateixa moneda

Arriba l’agost. I, per a molts, això és sinònim de vacances. A punt que mig país fugi uns quants dies de la seva rutina habitual, les notícies tornaran a posar el turisme en el centre de l’actualitat. Potser també ens recordaran que no fa gaires mesos, quan la nostra mobilitat es va veure reduïda, ens pensàvem que la societat tindria memòria, escarmentaríem, i acabaríem canviant d’hàbits i costums a l’hora de viatjar, i ens convertiríem en molt més sostenibles, cosa que no sembla que estigui passant.

És en aquest escenari prevacacional que m’ha semblat un bon moment per girar la vista enrere i valorar les notícies turístiques que el Berguedà ha generat els últims mesos, que no són poques. Per diferents motius, m’han cridat l’atenció tres.

A finals de l’any passat, en el marc dels fons Next Generation, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme adjudicava 2,5 milions d’euros al Pla de Sostenibilitat Turística presentat pel Berguedà. Un projecte que, malgrat alguns s’entossudeixin a defensar que està purament lligat al turisme actiu, va molt més enllà de l’esport i busca assegurar que les accions que s’hi desenvolupen són responsables amb la comarca i els que hi vivim, a molts nivells: cultural, de mobilitat, mediambiental...

Uns mesos més tard ens assabentàvem que la Diputació de Barcelona s’havia compromès a invertir 1,4 milions d’euros al monestir de Sant Llorenç, a Guardiola de Berguedà, per construir-hi el Centre d’Interpretació, estudis i itineraris del Romànic del Berguedà. Una inversió que, en bona part, és mèrit de l’associació Civitas Cultura, que fa ja uns quants anys que, no sense dificultats, fan una tasca cultural impagable a la comarca.

I, finalment, aquesta setmana es publicava la llum verda al Pla Especial de la Baells, on es determinen els usos i la regulació urbanística de les activitats turístiques i de lleure associades a l’embassament i als seus entorns.

En sis mesos i només destacant aquestes tres notícies, una inversió de prop de 4 milions d’euros. No està malament. Però sempre hi acostuma a haver una altra cara de la moneda. En aquest cas, només dues reflexions.

Tindrem un Centre d’Interpretació del Romànic del Berguedà però l’accés per arribar a Sant Quirze de Pedret, una de les icones romàniques i preromàniques de la comarca, estarà tallat si seguim com els últims estius. O, potser pitjor, en arribar a l’església estarà tancada perquè no s’haurà adjudicat el contracte perquè algú hi pugui fer visites guiades.

Per altra banda, és evident que la Baells pot convertir-se en un projecte motor per al Berguedà. Però que es parli de càmpings, places d’aparcament, hotels i cases de colònies la mateixa setmana que diferents municipis de la comarca entren en alerta per sequera hidrològica i quan la Baells està a un nivell que fa por, ens hauria de fer replantejar el model i usos d’un equipament com aquest.

Reflexions per fer bullir l’olla durant les merescudes vacances d’estiu mentre fem el turista. Bon estiu a tothom!