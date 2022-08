Agraïment als professionals de la sanitat pública

L’1 de gener del 2022 vaig fer cinquanta anys, quina il·lusió, m’agrada fer anys, em fa sentir viu.

Durant el primer trimestre de l’any vaig rebre una carta amb un test per fer-me el cribratge per càncer de còlon. Em vaig fer el test, és molt senzill, el vaig portar a la farmàcia i uns dies més tard vaig rebre una trucada que em citava a l’hospital Althaia de Manresa, havien trobat sang a la femta.

En un mes em van fer dues colonoscòpies, un TAC, una ressonància, anàlisis...

Em van trobar un pòlip maligne al meu colon que van extreure a la primera colonoscòpia. Em van dir que millor operar-me, cosa que ja m’han fet.

He trobat uns grans professionals, ràpids, empàtics, segurs, que m’han trucat quan tenia dubtes i tothom, tothom sense excepció m’ha donat el millor d’ells mateixos.

A qui us arribi el test, només dir-vos que endavant, és molt senzill i si teniu res, estareu en bones mans.

Per acabar, si no supero el càncer, m’agradaria que es digués que vaig morir a causa d’un càncer de còlon i no per una llarga malaltia, li hem de perdre la por a la paraula càncer.

Felicitats als professionals de la sanitat.