Vinyes torero i berguedà

El Vinyes era de Berga, el fundador de la dinastia, Pere Vinyes i Riera, carlí, fou regidor de Berga i va dirigir una publicació carlina comarcal. Va tenir dos fills importants: en Ramon Vinyes i Cluet, escriptor i dramaturg, el «sabio catalán» de Cien años de soledad de García Márquez, i en Josep Vinyes i Sabatés (Berga, 1904-Barcelona, 1995). Els segons cognoms eren diferents ja que eren fills de dues mares. En Josep de petit vivia a la berguedana plaça de les Fonts, fou dibuixant, expert en circ, va fer la portada del programa de la Patum del 1936 (la darrera Patum republicana), una auca de la Patum preciosa i té, entre d’altres, un llibre sobre Charlie Rivel editat a Barcelona per Edicions de Nou Art Thor l’any 1983. Va fer molts dibuixos de circ i toros. Berga té un museu del circ gràcies a la donació que van fer sobre la seva documentació personal.

En Ferran (Fernando) Vinyes i Riera era fill del Josep, va néixer a Barcelona l’any 1945, on va morir el 1999. D’ell, la Real Academia de la Historia en diu «colaboró, entre otros medios, en Fiesta Española, El mundo de los toros, Redondel y Corrida. Hay que resaltar su trabajo en la revista taurina semanal El Trapío, que comenzó a publicarse en Madrid en 1978, tanto por sus colaboraciones escritas como por sus dibujos. Escribió en los diarios Ya, El Mundo, Novedades, Diario de Barcelona y Levante de Valencia. Corresponsal en 1991 desde Barcelona de la nueva revista madrileña El Ruedo, dirigida por Manuel Molés. Redactor taurino de la COPE en Barcelona y de Canal Plus, había colaborado antes en Radio Nacional de España (RNE) y en Televisión Española (TVE). En la radio colaboró con Luis del Olmo desde 1976 en los programas de Costa a Costa y Protagonistas. Además, había trabajado en Radio Miramar de Barcelona. En 1991 ilustró con dibujos y caricaturas la obra Torerías de Camilo José Cela publicada en Espasa Calpe. Vinyes ejerció, desde Cataluña, la información taurina en el semanario 6 Toros 6. Gran conocedor de la tauromaquia mexicana, fue miembro fundador de la Asociación Taurina Internacional de Documentalistas y Estadísticos (ATIDE)».

Quan en una llibreria de vell un troba un llibre d’un berguedà un es posa molt content. L’altre dia vaig poder comprar La caricatura, los toros y Fernando Vinyes, escrit per Fernando del Arco, publicat per EGARTORR S.L., a Madrid l’any 2004. En Ferran Vinyes va ser el número u en l’àmbit estatal a fer dibuixos i caricatures taurines. Si trobeu aquest llibre, us recomano comprar-lo perquè val la pena. Jo, que no he estat mai taurí, he fruit de la seva lectura i de veure les seves caricatures i dibuixos. Manresa havia tingut una plaça de toros, a prop del Passeig, fins als anys seixanta, si no vaig errat. A Berga no hi ha hagut toros, que jo sàpiga, però a Cardona, que era del partit judicial de Berga, fins fa quatre dies tenen unes festes de toros molt curioses, que sí que he anat a veure-les. Per cert, ho he fet i les recomano.

En fi, que a Berga, la capital de Catalunya en el temps de la guerra contra Napoleó i en la primera de les tres carlinades, primera capital de comarca amb alcalde de la CUP... surti un expert en la Fiesta Nacional Española no deixa de ser sorprenent.