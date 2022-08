Un altre cop el tren

Dilluns a dos quarts i mig de set un tren de Rodalies buit avançava per una de les vies de l’estació de Manresa en direcció a Barcelona. En aquell mateix moment, un altre tren, procedent de Barcelona, estava arribant a Manresa amb setanta persones a bord. Els maquinistes van frenar a temps, amb la fortuna que tots dos anaven a poca velocitat i, per tant, no hi va haver ni lesions lleus. Tot seguit, d’acord amb el tipus de servei habitual a la línia, els passatgers van esperar gairebé una hora fins que els van anar a buscar i els van indicar que acabessin d’arribar a peu. Adif, responsable del cas, no aclareix què feia un tren buit circulant en direcció sud. Queda clar que l’estaven movent per alguna raó, i que era a la via que no tocava al moment equivocat. Queda clar, però l’únic que especifica Adif és que estan investigant. No sembla que hi hagi gaire a investigar. Va ser un error i no pot ser difícil saber quin i per quina causa. Investigar no pot ser una excusa per eludir donar explicacions i esperar que passi l’interès públic. El 2019 una maquinista va morir molt a prop per un xoc frontal. Que tres anys després hagi estat a punt de tornar a passar és inadmissible.