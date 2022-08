Gestionar mascotes

AManresa hi ha 8.700 gossos amb xip, i un nombre indeterminat que no estan identificats. A Catalunya hi ha 1,2 milions de gossos censats i més de mig milió de gats. A Espanya una quarta part de les llars té un gos com a mascota. Amb xifres com aquestes es fa evident que els animals de companyia són una matèria de primer ordre. Hi ha normatives sobre tinença d’animals, però encara hi ha molt a fer pel que fa a la resposta que l’administració dona als veïns que han de conviure amb gossos sorollosos i quant als animals que els propietaris decideixen treure’s de sobre. La gestió dels animals abandonats no és igual a tots els municipis, però en general no disposa de prou recursos i, en molts llocs, depèn de voluntaris. A Manresa, on la gestió està en mans de l’entitat l’Aixopluc, ara hi ha una situació de col·lapse. La covid va accelerar el creixement del nombre mascotes a les cases, i també ha estat una font de més abandonaments. L’entitat i la seva instal·lació no hi poden donar resposta. Correspon, per tant, que ho faci l’Ajuntament. Els animals abandonats no poden trobar-se amb una porta tancada malvivint al carrer. Ni és saludable per a ningú, ni és humà.