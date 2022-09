Improvisant a l’aula

El curs comença dilluns sense vagues, però amb nombrosos interrogants i amb una forta aroma d’improvisació. Els sindicats van desconvocar ahir la vaga en concedir la Generalitat una reducció d’una hora en l’horari lectiu, que es compensarà amb la contractació de 3.500 professors i una despesa de 170 milions d’euros. Caldrà veure si hi ha disponibles 3.500 professors en condicions de fer classes de qualitat, i cal admirar-se que el Govern, de cop i volta, pugui enviar al pressupost que ve una partida de 170 milions a compte d’un nou sostre de dèficit per definir. Els mestres aconsegueixen una millora que feia anys que reclamaven, però aquest cost addicional no es traduirà en menys alumnes per classe ni en una millor atenció a la diversitat. Benvinguda la millora laboral, però el que cal és una millora substancial de les prestacions del sistema. I mentrestant, els directors busquen monitors per omplir les hores de tarda que el Departament es va inventar per respondre a la reacció dels docents contra l’avançament del calendari, hores que no se sap quantes famílies voldran aprofitar. Dilluns, tots a classe sense saber què passarà a la tarda. No és gaire professional.