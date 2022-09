Pendents de millora

El curs escolar s’ha iniciat amb una certa normalitat, un paradigme que hauríem d’entendre lògic, però que ens arribava alterat pels canvis i pel soroll que van generar en els mesos previs. Fins la setmana passada, a quatre dies del retorn dels alumnes a les aules, no es va donar a conèixer aquesta treva entre administració i mestres. La fotografia d’ahir és que els mestres i els alumnes han tornat a les aules, una setmana abans que en anys anteriors. També hi havia enrenou per si s’arribaria a trobar tants monitors com es requerien per completar l’horari amb extraescolars, i en un percentatge molt important (no sense incidències), també es va poder posar en marxa aquesta franja. I encara hauríem de parlar dels mestres i professors que estan preparant a corre-cuita el curs, perquè a alguns els han nomenat a última hora. Resolt el soroll, queden alguns fets a destacar, com la gratuïtat de l’escola bressol a partir de P2, o la reducció del número de nens per aula a P3. I ara que el curs s’ha iniciat i sembla que venen uns mesos de pausa caldrà fer una crida a la millora de l’ús del català i a l’ensenyament de les matemàtiques, entre d’altres.