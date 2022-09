De veritat, mana aquest alcalde?

Els responsables municipals deien molt eufòrics que la connexió del camí de la Font de Fans amb la Creu del Tort seria una realitat el 2021. Una altra promesa incomplerta tot i l’aprovació per unanimitat al Ple municipal d’abril de 2019, d’una modificació del POUM que permet un conveni entre l’Ajuntament i dos propietaris per contactar el Pont Vell amb les Escodines després de dues dècades de reivindicació veïnal. El 17 d’abril de 2018, l‘Ajuntament, alguns veïns que van per lliure, el Centre d’Estudis del Bages i l’Associació de Veïns de les Escodines van fer públic un consens per fer aquesta connexió. Algun mitjà va considerar fins i tot l’acord «d’històric», amb unes interessants cometes que preveien el que està passant. De moment, no s’ha fet res. Aquest agost, uns veïns cansats de l’incompliment municipal van fer públic l’anònim «Els Desbrossadors del Cardener 2022», on es dedicava uns versets a la Vall del Paradís, on s’afirmava correctament que sant Ignasi hi passejava, però ara ja no té cap encís. Ara bé, si hem de ser precisos, haurem de convenir que la vall del Paradís es troba estrictament sota la Cova, com va deixar molt clar l’historiador Joan Gaspar Roig i Jalpí, del segle XVII. En uns plànols posteriors del XVIII s’hi observa una balma, que s’anomenava la roca dels ases, perquè s’hi guardaven els matxos per traspassar-hi el gual. L’anònim denuncia que el caminet que pujava fins la Creu del Tort ara està ferit de mort pel gran mur del Pedrabrava. Es pregunta, amb quin dret s’ha barrat aquest camí pagès, veí del torrent de Santa Clara? Exigeix l’ensorrament de la tanca de la Vall del Paradís. Tot i que acaba amb la exigència, també, que els veïns puguin trescar-hi ja com feia sant Ignasi, es qüestiona perquè el batlle no diu ni fava, i penso que aquí radica el quid de la qüestió.

Primer, l’alcalde Marc Aloy va assegurar que la nova connexió estaria feta el 2021. No fa gaire es va comprometre públicament que l’obra s’acabarà durant la present legislatura, abans del proper maig. Va explicar que disposa dels calers necessaris per dur-la a terme, però cal executar-la. En no posar-la a subhasta, donen arguments als que pensen que la societat civil manresana i l’Ajuntament cada vegada estan més dissociats, el que explicaria que cada cop hi ha més constructors que prefereixen treballar fora de la ciutat, per les nombroses traves burocràtiques. Sigui com sigui, tot plegat semblen excuses de mal pagador. És evident que han tingut temps de sobres per executar el Pla de millora urbana i concretament per obrir el camí fins a la Creu del Tort. Malgrat el compromís personal de l’alcalde, és evident que el seu equip, amb ell al capdavant, no són capaços de fer els deures. Tant és així, que l’advocat Lluís Matamala, que ha representat els veïns de les Escodines en el conflicte, ha exigit a l’Ajuntament que es posi les piles i que compleixi els acords: per exemple, que l’extècnic d’Urbanisme Pere Foradada tregui les parres sobre el torrent de Sant Ignasi, o que resolgui el tema del pàrquing per on entra el cotxe. Les bones sinergies amb els jesuïtes de la Cova per promocionar el turisme tampoc no s’han concretat en res a hores d’ara, ja que no hi ha hotel ni reserva d’aparcaments pels autocars de visitants. De veritat, mana aquest alcalde?