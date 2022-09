Aigua i tèxtil

El Museu de la Tècnica de Manresa, que ocupa els antics Dipòsits Vells de la ciutat, aquestes grans naus de la carretera de Santpedor que es van alçar en un punt alt per poder emmagatzemar la reserva d’aigua i que havien entrat en desús, bufa les 30 espelmes d’aniversari. La commemoració es va vestir de gala, dijous, en aprofitar el moment per recordar i retre homenatge als que ho van fer possible. Alguns ja no es troben entre nosaltres. L’equipament, vinculat a la xarxa de museus de la tècnica, ha arribat a les tres dècades entrant al Registre de Museus de Catalunya. Aquesta inclusió representa formar part d’una xarxa de la Generalitat que implicarà poder disposar de noves línies d’ajut. El seu naixement el va fer possible Caixa Manresa, però aquesta enyorada entitat d’estalvi ja no hi és. El nou pas pel que fa a l’obtenció de recursos ha portat implícit un canvi de nom, i aquell equipament que s’ha conegut durant tres dècades com a Museu de la Tècnica de Manresa, ha passat a dir-se MAT o la descripció d’aquesta acrònim: Museu de l’Aigua i el Tèxtil.