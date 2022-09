M’agrada Camil·la, perquè és una dona moderna, genuïna, decidida, optimista, que recolza el seu marit i riu amb ell. Ella veu el costat divertit de la vida. Amb la seva simpatia, sap relaxar qualsevol ambient, va dir Carles a la CNN. Té agenda pròpia i treballa per lluitar contra la violència masclista, i per sensibilitzar sobre l’osteoporosi, la malaltia que va causar la mort de la seva mare.

Camil·la camina lluny de viure obsessionada per la seva aparença física i per la moda. Enrere queden les crítiques al seu aspecte: que si era cavallina, lletja o desairosa. El duc d’Edimburg, marit de la difunta reina Isabel, va escriure en una carta a Diana que ningú amb seny preferiria Camil·la. S’equivocava. És important que la reina consort aparegui davant l’opinió pública com una dona real i no com un real maniquí.

Carles i Camil·la es van agradar a primera vista, però ella creia que no tenia cap possibilitat de casar-se amb ell, així que va aprofitar que el llavors príncep d’uns 20 anys marxés amb la Marina per donar-li el sí a un oficial de l’Exèrcit britànic.

Després de només 13 trobades, Carles va accedir a casar-se amb una dona que devia ser verge, Diana, que explicaria a la BBC que en el seu matrimoni n’eren tres. I era cert. La relació de Carles i Camil·la era tan íntima que el príncep va deixar gravat al seu mòbil que li encantaria ser el seu tàmpax. Camil·la respondria «quina fantàstica idea», i, conegut el tampogate, es va divorciar. Carles faria el mateix amb Diana, però la mort de la princesa de Gal·les va complicar encara més la imatge pública de Camil·la, que va aparèixer com la bruixa causant de tant dolor.

Carles va anunciar a la seva reina mare que la relació amb Camil·la era innegociable i es van casar el 2005. Després d’una cuidada operació d’imatge, Camil·la avui apareix com una dona segura, una àvia adorable i una dona còmplice.

Fa pocs mesos, la reina Isabel II va expressar el desig que, a la seva mort, Camil·la ostentés el títol de reina consort. Avui és el membre femení més important de la família reial britànica. És el triomf de la resiliència i l’amor. M’agrada Camil·la. Perquè ella és ella.