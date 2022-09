Sempre et recordarem Pey

M’assabento que ens ha deixat en Pere Pey de Navàs, als 83 anys, que mica en mica em diuen que s’ha anat apagant. Feia molt que no el veia, potser més de deu llargs anys, però sempre li guardaré, jo i molts, l’estima i el carinyo per la nostra vinculació en un projecte en comú com era Convergència.

El recordaré sempre com l’home de l’exalcaldessa de Navàs, l’estimada Àngels Estruch que va transformar Navàs durant els seus 13 anys d’alcaldia. En Pey sempre la va acompanyar a tot arreu perquè era el xofer particular d’aquesta gran alcaldessa que va tenir Navàs en el seu dia, i alguna hora o altra sempre apareixia al local de Convergència tot somrient i preparat per tot allò que se li demanés. Recordo moltes anècdotes d’en Pey, un dia vaig acompanyar-los a Barcelona a visitar un advocat perquè a l’Àngels li havien sorgit uns problemes legals a l’Ajuntament i estava amoïnada, i recordo el caràcter d’en Pey durant el trajecte a dins el meu cotxe comentant la jugada, un home tranquil, afable, i que intentava relativitzar molts cops els diferents problemes polítics que anaven sorgint a la tasca política de l’Àngels i a la vida en general. Persona de poble, afable, i bona persona, en Pey havia treballat a Caixa de Manresa, i era un home sempre inquiet. Ens quedarà sempre en el record, i desitjo que continuï sent feliç allà on sigui com ho ha estat fins ara, i vull enviar una forta abraçada a l’Angels des d’aquí.