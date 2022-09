Per utilitzar una arma nuclear tàctica sense suïcidar-se Putin hauria de fer abans un gran sondeig demoscòpic a Rússia, entrar en les ments de l’opinió pública ucraïnesa, llegir els cervells dels líders occidentals i consultar una bola de vidre amb una única pregunta: ¿s’hi tornaran? Putin deu estar especulant amb la possibilitat d’arrasar un poble amb un artefacte petit i aconseguir l’efecte Nagasaki. Els japonesos haguessin resistit fins al final una invasió americana per sagnant que fos, però l’impacte psicològic del segon bolet atòmic els va deixar sense esperança. ¿Passaria el mateix a Ucraïna? Deu mil anys d’història no saben dir-nos què ve després de la bomba atòmica si no és la victòria. ¿Occident desistiria d’iniciar una cursa atòmica i diria a Zelenski que amb l’Armagedoon no s’hi juga i fins aquí hem arribat? D’altra banda, Putin sap que la guerra es mantindrà dins d’Ucraïna mentre sigui convencional, però que una resposta atòmica es llançaria sobre territori rus. ¿Pot assumir-ho? I una cosa més: sempre s’ha dit que Truman es va atrevir a llançar els bolets perquè, per als americans, els japonesos eren una ètnia diferent, distant i estranya. Potser no hauria gosat fer-ho sobre alemanys blancs i rossets. ¿Putin rostiria cosinets ucraïnesos amb un fong radiactiu? ¿Què diria la mare Rússia?