Rivalitats que atrapen

Els amants de l’esport hem estat uns afortunats durant els últims anys. Des que vaig començar a ser conscient del que veia per la televisió, deu fer més o menys uns 20 anys, ja em va interessar molt l’esport. Amb els anys vaig anar descobrint diverses modalitats tot i la que sempre em va cridar més l’atenció va ser el futbol. De fet, quan Ronaldinho era el rei del món del futbol va ser quan vaig decidir apuntar-me al club de futbol de Santpedor, ja que en aquell moment no n’hi havia al meu poble, Castellnou de Bages. Abans havia provat la natació, però sense arribar a competir.

Més enllà del meu rendiment esportiu que, evidentment, no m’ha portat a dedicar-m’hi professionalment, l’esport m’ha continuat fascinant. Ho ajuda el fet que m’ha tocat conviure amb alguns dels esportistes que han marcat un abans i un després en les seves respectives modalitats esportives. Parlant de futbol primer vaig veure a Ronaldinho. A quin nen no li agradava veure jugar a Ronaldinho? Llavors va arribar Messi i la seva rivalitat amb Cristiano Ronaldo. Que Messi s’hagi convertit en el millor jugador de futbol de la història no hauria estat possible sense que algú com Cristiano li aguantés el ritme. Són d’aquestes rivalitats que quedaran marcades en la història del futbol i de l’esport en general.

Si parlem de rivalitats que han fet millor als seus protagonistes no podem oblidar-nos del tennis. Rafa Nadal, Roger Federer i Novak Djokovic indubtablement són els tres millors jugadors de tennis de la història, i hem tingut la sort de que hagin coincidit en la mateixa època. Durant les seves trajectòries no han parat de trencar rècords i han generat records inesborrables en els amants d’aquest esport. Malauradament tant aquesta rivalitat com la de Messi i Ronaldo ja estan arribant a la seva fi.

En el motor també hi ha hagut sonades rivalitats entre grans estrelles. Marc Márquez i Valentino Rossi al principi semblava que farien bones migues, però van acabar sense dirigir-se la paraula. Tot i això,són els dos últims grans dominadors de la MotoGP. També Alonso i Hamilton a la Formula1 van tenir els seus enfrontaments quan compartien escuderia a Mclaren.

Més enllà de les rivalitats, però, està clar que m’ha tocat viure en una època en la que he pogut gaudir de molts dels millors esportistes de la història en els seus esports. Messi, Nadal, Rossi, Lebron James, Kobe Bryant, Michael Phelps, Usain Bolt, Michael Schumacher i segur que me’n deixo molts més.