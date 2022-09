Bike Day, una llavor

La carretera de coll de Pal, a l’Alt Berguedà, ha estat aquest cap de setmana l’escenari d’una experiència innovadora, la transformació d’una carretera en una ruta per a ciclistes, però no per a una competició -cosa que seria absolutament normal- sinó per a una simple pedalada per a tots els públics. La iniciativa, organitzada pel Consell Comarcal i els ajuntaments de Bagà i Guardiola, ha atret uns 250 pedaladors de tota mena, des d’amics que anaven a posar a prova les seves cames fins a famílies que pretenien, simplement, passejar per un entorn natural envejable. És una bona manera de promoure la bicicleta i d’anar fent pedagogia de la limitació d’ús del cotxe, però també és un pas per conrear un tipus de turisme que té un èxit sorprenent en demarcacions com la de Girona. La ciutat i el seu entorn atreuen de forma regular milers de ciclistes aficionats d’alt poder adquisitiu que compren allotjament, atenció tècnica, guiatge en rutes i escapades turístiques i gastronòmiques. El Berguedà Bike Day pot ser el bressol de futures activitats que portin una afluència regular de ciclistes, amb un gran potencial de negoci. Tot un camí per explorar.